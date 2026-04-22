Почему россияне полюбили «советские» санатории

В АТОР не фиксируют сильного всплеска интереса к путевкам в санатории, но отмечают, что такой вид отдыха очень популярен, рассказал НСН Сергей Ромашкин.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал НСН, что россияне любят отдых в санаториях. У людей меняется фокус на заботу о своем здоровье, поэтому прогнозируется рост популярности этого направления у населения.

Ранее сообщалось, что россияне массово полюбили отдых в «советском стиле» — в санаториях, с возможностью заниматься ЛФК, пить кислородные коктейли и принимать грязевые ванны. По данным Telegram-канала Shot, особый всплеск интереса фиксируется в преддверии 1 мая, а среди бронирующих такие путевки много зумеров. Ромашкин отмечает, что такой тип отдыха очень популярен, однако подчеркивает, что львиная доля отдыхающих в санаториях — люди, перешагнувшие 50-летний рубеж.

«Спрос примерно на уровне прошлого года, здесь нет какого-то скачка. Но такой отдых популярен, и мы видим интерес россиян к заботе о своем здоровье. Средний такой турист — это человек возраста 50+. 70% составляют женщины и 30% мужчины. Наверное, женщины в большей степени озабочены своим здоровьем. Все-таки основная публика — это люди, у которых какие-то проблемы, например, сердечно-сосудистые или с опорно-двигательным аппаратом, суставами и так далее. То есть они знают, чем конкретно лечиться, зачастую даже едут к конкретным врачам. Что касается молодежи, она еще условно физически здорова. Конечно, есть пословица, что нет здоровых, есть недообследованные, и молодежь присутствует, но все-таки они составляют меньшинство от посетителей или туристов, которые едут лечиться», — рассказал эксперт.

Собеседник НСН подчеркнул, что такие поездки нельзя отнести к дешевым, так как они включают не только проезд, проживание и питание, но и медицинские услуги.

«Средняя продолжительность санаторного лечения, которое рекомендуют медики, составляет 10-14 дней. Средний чек в районе 5-6 тысяч рублей за один день пребывания. Соответственно, 10-дневная программа обходится в 50-60 тысяч, а 14-дневная — от 70 до 90 тысяч, и это без дороги. Стоимость дороги зависит от того, как вы добираетесь, я бы заложил еще тысяч 20-25, например, самолет Москва-Минеральные Воды. Во всяком случае, это достаточно дорогая история, дороже, чем пляжный отдых, потому что стоимость лечения закладывается в стоимость путевки. И здесь то, что называется "Все включено", включает не только проживание, питание, но и медицинские услуги. Но, думаю, что в ближайшие годы, мы увидим дальнейший рост этого направления», — поделился данными Ромашкин.

Вице-президент АТОР также рассказал, что «советскими» можно считать только часть таких учреждений: они действительно функционируют уже несколько десятков лет, и там проводилась реновация. Однако есть много современных проектов, которые были построены в течение последних 5-10 лет.

Ранее Сергей Ромашкин в беседе с НСН поднимал тему острого дефицита санаториев в России. По его словам, ежегодно вводится в эксплуатацию пять-семь объектов, однако необходимо поднимать этот показатель до 20-30.