Российские туристы устали от all inclusive

У российских туристов образовался тренд на нестандартные маршруты, а классические направления и all inclusive уходят в прошлое, рассказал НСН Дмитрий Арутюнов.

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, что в российском туризме наметился тренд на «ощущение первооткрывателя». В ходу нестандартные маршруты, знакомство с культурой местности, а вот классический формат «море-пляж-бассейн» уходит в прошлое, рассказал он в эфире НСН.

Ранее в Российском союзе туриндустрии отметили, что у российских туристов наблюдается сильный поколенческий разлом. Поколение X (45–60 лет) выбирает классический all inclusive, миллениалы (30–45 лет) стремятся получить уникальный контент и впечатления, а зумеры (18-25 лет) для выбора отдыха руководствуют не местом, а «способом самопознания». Дмитрий Арутюнов считает, что «грести под одну гребенку» всех путешественников точно не стоит.

«Есть такое выражение: есть ложь, наглая ложь и статистика. Поэтому, конечно, всерьез к этому относиться можно, наверное, но с иронией, как минимум. Я общался с приятелем из Барнаула, ему осталось три страны, чтобы покорить весь мир. Как раз он из поколения X. Никакой all inclusive его абсолютно не интересует, ему интересно именно самопознание. В то же время я знаю молодых ребят, зумеров, которые так сильно устают, у них такое сильное выгорание, что отдых для них — это лечь на каком-нибудь лежаке около пляжа, никуда не вставать и чтобы кормили, желательно из ложечки. Очень сильно отличается еще от того, из какого города эти люди, какой их образовательный ценз. Понятно, что люди с меньшим образовательным цензом больше заинтересованы, чтобы было где вкусно поесть и желательно много выпить бесплатно. Есть разные, конечно, варианты, я против стандартизации и "средней температуры по больнице". Но статистика есть статистика, наверное, они так это все видят», — высказался эксперт.

Собеседник НСН добавил, что в индустрии в целом наблюдается глобальный тренд на более активный и познавательный туризм.

«Этот период, когда мы добрались до пляжа и легли, и нас оттуда не оттащишь, период пляжа, моря и бассейна — это уже в прошлом. Сейчас людей больше интересует именно познание, общение, другие культуры, другие города, другие местности интересные. Если раньше были только Байкал, Алтай и Камчатка, то сейчас люди ездят и в Подмосковье, и по третьему кругу по Золотому кольцу, и пользуются популярностью Северный Кавказ, Осетия, Дагестан. То есть уже по мейнстриму народ наездился, и пользуется популярностью то, что называется "авторское кино": нестандартные маршруты, где много чего интересного, неоткрытого. Ощущение первооткрывателя, давно пропавшее у нас уже — вот что нравится людям», — пояснил Арутюнов.

Ранее коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус также сообщал НСН о том, что российские туристы устали от стандартных пляжных туров и экскурсий «для галочки». Он рассказал о всплеске интереса к «кинотуризму», когда поездка включает экскурсии по локациям из известных фильмов и сериалов.