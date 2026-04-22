В Дагестане пообещали ликвидировать последствия стихии до турсезона

Последствия стихии в Дагестане ликвидируют до начала туристического сезона. Об этом сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

По его словам, туристическая отрасль демонстрирует стабильный рост и приносит ощутимые экономические результаты. В 2025 году поток путешественников приблизился к 2 млн человек, а объем оказанных услуг превысил 23,5 млрд руб. Повышенный интерес к региону, подчеркнул премьер, требует решения более масштабных задач и дальнейшего развития инфраструктуры.

Отдельно он остановился на ликвидации последствий аномальных осадков и санитарном состоянии популярных туристических зон. Руководитель кабмина поручил профильным службам обеспечить регулярную уборку и своевременный вывоз отходов, уделив особое внимание территориям возле объектов общественного питания.

Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил уверенность, что все работы будут завершены в срок, и предстоящий сезон пройдет без сбоев. При этом ключевым направлением остается повышение качества инфраструктуры: речь идет не только о расширении туристических возможностей, но и о приведении объектов в соответствие с современными стандартами, улучшении транспортной доступности, а также состоянии дорог, особенно в горных районах, и чистоте пляжей и популярных мест отдыха.