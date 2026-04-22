Стало известно, сколько россиян путешествуют с детьми не реже двух раз в год

В России 85% жителей отправляются в путешествия с детьми не реже двух раз в год. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики гостиничной сети AZIMUT Hotels.

© Газета.Ru

«Согласно результатам опроса участников программы лояльности AZIMUT Bonus, 85% респондентов путешествуют с детьми не реже двух раз в год. Из них 44% ездят отдыхать 2-3 раза и 41% – 4 раза и чаще», — заявили эксперты.

При этом, как отмечают аналитики, большинство семейных поездок стали достаточно короткими. 76% опрошенных россиян проводят на отдыхе с детьми до 7 дней. 33% респондентов предпочитают поездки на выходные на 2-3 дня, 43% — отдых на неделю и только 24% — путешествия на 10 дней и более.

«При этом отдых на выходных в загородном отеле больше свойственен семьям с детьми до 3-х лет – так отдыхают 44% опрошенных семей. На неделю чаще ездят с детьми в возрасте 8 – 12 лет. С детьми 13-17 лет как правило едут на 10 и более дней – 29% семей», — отметили специалисты.

Средняя длительность семейных бронирований уменьшилась с 7 ночей в 2023 году до 5 ночей. Кроме того, туристы все чаще стараются найти вариант размещения, где в одном номере могут жить двое взрослых и двое детей.

Эксперты отметили, что после открытия пляжей бронирования на лето в Анапе выросли на 170% по сравнению с прошлым годом, а в Геленджике благодаря возобновлению работы аэропорта — на 90% относительно того же периода.

При этом, как утверждают специалисты, заполняемость курортов на майские праздники пока на 7–10% ниже прошлогодней. Причина, по мнению аналитиков, — «разорванные» выходные в мае и приоритет длинного летнего отдыха. Респонденты признались, что готовы пожертвовать майскими поездками ради полноценного летнего отпуска с детьми.

67% опрошенных россиян заявили, что предпочитают смешанный отдых с детьми, сочетая активные и спокойные занятия. Только активный досуг выбирают 22% респондентов, а исключительно спокойный — 11%.

Лидер среди типов жилья для семей — городские отели (40%). На втором месте курорты у моря и в горах (37%), на третьем — загородные отели и санатории (23%).

«Исследование также показало, что при выборе объекта размещения семьи в первую очередь обращают внимание на большую территорию для прогулок, бассейн с детской зоной, уличную игровую площадку, детскую комнату и наличие детского меню. По сравнению с поездками без детей, для респондентов также заметно возрастают значимость расположения объекта, стоимости проживания, гибких правил бронирования, вариантов питания, уровня комфорта номеров и условий размещения с детьми», — заявили аналитики.

