Путешествия на машине становятся трендом

Путешествия на машине становятся заметной частью образа жизни россиян. В начале 2026 года число таких поездок выросло на 2,6%, и эта тенденция продолжает набирать обороты, сообщает «Центральная Служба Новостей».

Рост интереса к автопоездкам меняет и подход к инфраструктуре. Власти делают акцент на дорогах, ведущих к популярным и атмосферным местам — от природных локаций до исторических центров. Марат Хуснуллин отметил, что маршруты должны быть удобными и безопасными.

В этом году планируется обновить более 340 участков дорог, которые ведут к точкам притяжения. Это не только курорты, но и архитектурные объекты, старинные города и религиозные места.

Обновление проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За последние годы уже привели в порядок тысячи километров дорог, по которым путешествуют туристы.

Важно, что речь идёт не только об асфальте. На маршрутах появляются освещение, удобные пешеходные зоны и сервисные точки. Иногда добавляют подсветку достопримечательностей, чтобы подчеркнуть их внешний вид.

Такие изменения влияют и на атмосферу поездок. По словам министра транспорта Андрея Никитина, вместе с дорогами развивается и локальный бизнес — появляются уютные кафе, гостевые дома и небольшие мастерские.

В Перми, Астрахани и Кисловодске уже идут работы, которые должны сделать поездки комфортнее и интереснее. Постепенно автомобильные маршруты превращаются не просто в дорогу, а в часть путешествия, где важны и удобство, и впечатления.