Российский союз туриндустрии составил «средний» портрет российского туриста. Эксперты проанализировали предпочтения нескольких поколений путешественников и пришли к выводу, что отдых на Кавказе чаще выбирают зумеры — люди от 18 до 30 лет.

«По статистике, средний возраст российского туриста — 44 года. На деле рынок создают люди четырех поколений — бумеры, иксы, миллениалы и зумеры, каждое из которых формировалось в отличных от другого условиях жизни. Например, в России зумеры „открыли“ Адыгею и Карачаево-Черкесию. 73% молодежи там — именно зумеры», — сообщили в РСТ.

Данные глобальных исследований и опросы туроператоров по заказу РСТ проанализировали эксперты компании Trends Travel Consulting. В исследовании говорится, что поколение X (45−60 лет) продолжает выбирать проверенный all inclusive. Миллениалы (30−45 лет) охотятся за уникальным контентом и впечатлениями. Зумеры переформатируют понятие отдыха из «места» в «способ самопознания». При этом ключевым драйвером роста в туризме выступают миллениалы и зумеры.

По данным «Островка» и «Мегафона», которые приводит РСТ, с начала этого года заметно увеличился спрос на путешествия по малым городам страны с богатым историко-культурным наследием. К примеру, в ставропольском курортном Кисловодске число бронирований выросло на 10%.

В санаториях зумеры и миллениалы бронируют отдых на 7−12 дней, иксы и бумеры — на 10−14. Миллениалы из процедур выбирают чаще всего горный воздух, прессотерапию, подводный массаж, душ Шарко. Зумеры — массаж, ванны с минеральной водой, бассейн. Самый богатый набор у бумеров — грязевые процедуры, физиотерапия, бассейн с минеральной водой, массаж, сухие углекислые ванны. Иксы предпочитают карбокситерапию, озонотерапию, галотерапию, плазмолифтинг.