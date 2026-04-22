Гостей Плеса позвали во "вкусное" путешествие по живописи пяти веков

Выставочный проект "Большая трапеза", посвященный натюрмортам и жанровым работам художников Западной Европы и России, откроется в пятницу, 24 апреля, в Плесском музее-заповеднике.

В здании "Присутственных мест" можно будет увидеть картины, предметы быта и интерьера, а также современные инсталляции на тему застолья. Такое привычное, повседневное событие, как прием пищи, мастера трактуют по-разному в зависимости от социального контекста, культурных ценностей эпохи и личных духовных поисков. Трапеза в искусстве часто символична, у европейских художников тема нередко раскрывается через евангельские параллели.

Для выставки отобрали произведения западных мастеров XVII-XXVIII веков и предметы русского искусства XIX-XX столетий - из Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и петербургского музейно-выставочного центра "Росфото", художественных музеев Иванова, Ярославля и Кинешмы, Плесского музея-заповедника и частных коллекций.

"Экспозиция исследует многогранную тему трапезы - от ее символического значения и эстетической репрезентации до материального воплощения в быту различных социальных слоев и исторических периодов. Она позволяет проследить, как менялся взгляд на застолье и его содержимое на протяжении пяти столетий - от пышности барокко через сдержанность классицизма и романтизма до минимализма советского времени", - пояснили кураторы проекта.

В нижнем зале будет представлен западноевропейский натюрморт из собрания ГМИИ. В Плес привезут несколько произведений художников с мировым именем - из Голландии, Фландрии, Италии и Германии. Картины сгруппированы по странам, что позволяет заметить национальные особенности натюрморта и его эволюцию.

"Мир натюрморта - это мир реальности, преображенной человеком, где вещь становится главным элементом композиции. Изображение предметов встречается в работах художников с древнейших времен. Однако как самостоятельный жанр натюрморт формируется в живописи во второй половине XVI века. В XVII столетии он переживает расцвет. Тогда были созданы основные его разновидности: цветочные букеты, аллегории пяти чувств, плоды и фрукты, "завтраки", "рыбные", "охотничьи", "Суета сует", или аллегория бренности", - напомнили организаторы.

Для выставки подобраны образцы всех главных поджанров. Так, аллегорию одного из пяти чувств - вкуса - представляет картина последователя Яна Давидса де Хема со связкой фруктов и тянущейся к ней обезьяной. Фрукты и обезьяна - традиционные элементы таких картин. Однако в нидерландской живописи обезьяна, передразнивающая людские повадки, служила вдобавок символом греха сладострастия. С ним же ассоциировались и сладкие плоды. То, что для нас сегодня выглядит простым соединением яств, в эпоху барокко прочитывалось как зашифрованное послание на религиозно-нравственную тему.

Почти во всех натюрмортах XVII века художники сталкивают живое и неживое, показывая, как за видимой красотой и изобилием маячат смерть и тлен. Отсюда и французское название жанра - nature morte (мертвая природа). Аналоги на немецком (stilleben) и английском (still-life) передают другой оттенок смысла: неподвижная, замершая, тихая жизнь. Неодушевленные предметы на таких картинах могут отражать присутствие человека, передавать информацию о его характере и взглядах, социальном положении и достатке. В XVIII веке натюрморты - уже более реалистические - стали популярны как украшение интерьера.

На втором этаже покажут трапезу как часть повседневности для людей разных эпох и сословий: крестьянские обеды и семейные ужины дворян, купеческие посиделки и советское застолье. Погрузиться в атмосферу прошлого помогут четыре тематические инсталляции.

В проекте примут участие представители ресторанного бизнеса, которые предлагают гостям совершить гастрономическое путешествие - с блюдами солнечной Италии, гостеприимной Грузии и "незабываемого советского общепита".

Выставка "Большая трапеза" будет открыта до 9 августа 2026 года по адресу: Ивановская область, Плес, Соборная гора, 1. График работы: с 10.00 до 18.00. Подробности - на ples-museum.ru.