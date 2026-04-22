Туристов просят воздержаться от посещения полигона «Кура» на Камчатке из-за испытаний

Жителям и туристам, находящимся в Усть-Камчатском округе Камчатского края, рекомендуют временно отказаться от поездок на полигон Кура и прилегающие территории.В период с 27 по 30 апреля включительно Министерство обороны Российской Федерации планирует провести там испытательные мероприятия.

В связи с этим, в целях обеспечения безопасности, посещение указанной зоны на это время нежелательно. Также вводится запрет на нахождение людей и передвижение любого транспорта в районе полигона. Об этом сообщает Министерство туризма региона.

Стоит отметить, что полигон «Кура», расположенный на Камчатке, представляет собой испытательный комплекс Воздушно-космических сил России. Он находится в заболоченной местности у реки Озёрная, примерно в 500 км к северу от Петропавловска-Камчатского, и используется, в частности, для проведения испытаний и отработки ракетных ударов по целям.