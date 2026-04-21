Президент РСТ рассказал о дефиците кадров в сфере туризма

Дефицит кадров в сфере туризма и гостеприимства в России составляет в среднем 20-25%, а в ряде регионов - до 40%. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пресс-конференции.

"Сейчас дефицит кадров составляет 25-30% в среднем по стране, это до 200 тыс. незаполненных вакансий. В ряде регионов ситуация острее: до 40% в Краснодарском крае, Северном Кавказе, Мурманской области, на Дальнем Востоке. По оценкам РСТ, к 2030 году, исходя из планов по вводу новых объектов и росту турпотока, потребуется еще 300 тыс. специалистов. Это означает рост кадровой потребности на 20-27% от текущей численности занятых", - сказал он.

Среди инструментов решения кадровой проблемы президент РСТ назвал трезвую миграционную политику и сотрудничество бизнеса с учебными заведениями.