Между Москвой и Петропавловском-Камчатским добавят 18 рейсов

Дополнительные самолёты появятся во время пикового спроса: с 22 мая по 22 августа.

Как уточнили ТАСС в авиакомпании, билеты уже появились в продаже. Рейсы будут обслуживать широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777-300ER в трёхклассной компоновке: эконом, комфорт и бизнес.

Из Москвы в Петропавловск-Камчатский дополнительные рейсы будут выполняться 22, 26, 27, 28 и 29 мая, 5 июня, 17 и 24 июля, 1, 8, 15 и 21 августа. По два вылета запланировано на 31 июля, 7 и 14 августа. Дополнительные рейсы с Камчатки в Москву назначены на 23, 27, 28, 29 и 30 мая, 6 июня, 18 и 25 июля, 2, 9, 16 и 22 августа. По два рейса будет 1, 8 и 15 августа.