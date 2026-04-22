Азовское или Черное море: честное сравнение отдыха

В этом сезоне отпуск автора канала «Она знает» прошел сразу на двух морях — сначала на Азовском, в станице Голубицкой, а затем на Черном, в Витязево рядом с Анапой. И сравнение получилось очень наглядным, потому что разница между ними оказалась заметной почти во всем — от дороги до самого моря.

В Голубицкой жилье оказалось ближе всего к воде: до пляжа буквально пара минут пешком. Это формат максимально «ленивого» отдыха, когда можно ходить на море несколько раз в день без всяких усилий. В Витязево все иначе — даже при наличии бассейна и инфраструктуры путь до пляжа занимает около километра, и это уже ощущается как полноценная прогулка.

По ценам ситуация неожиданная: в Голубицкой казалось, что все недорого, но Витязево в итоге оказалось еще дешевле по продуктам и развлечениям за счет конкуренции. При этом жилье на Черном море обошлось заметно дороже, примерно в два раза по сравнению с Азовским.

Самое главное отличие — это море. Азовское теплое, но мутное и часто с волнами. На пляже много ракушек, которые остаются на коже и в одежде. Зато это море хорошо подходит для активного отдыха, особенно с детьми постарше и подростками, которым нравятся волны и движение. Местные даже советуют приезжать сюда до середины июля, пока меньше медуз.

Черное море в этом случае удивило наоборот — холодной водой, примерно 19 градусов, и наличием водорослей, которые неприятно ощущаются в воде. При жаре на берегу заход в море воспринимается почти как контрастный шок.

По уровню комфорта Витязево выглядит более «цивилизованным»: оборудованные пляжи, спасатели, больше развлечений и прогулочных зон. В Голубицкой все проще и спокойнее, но при этом ближе к природе. Есть и бытовые нюансы — в азовском поселке случались отключения света, а также насекомые по вечерам, чего в Витязево не было.

В итоге впечатления разделились. Черное море оказалось более удобным с точки зрения инфраструктуры, но Азовское — более теплым и доступным в ежедневном использовании. Несмотря на минусы, именно Голубицкая понравилась больше за счет самого моря и его близости. Вернуться туда хочется, а вот поездка на Черное море пока под вопросом.

