На гостевых домах могут поставить крест

Госдума планирует завтра рассмотреть в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на использование жилого фонда для того, чтобы размещать в нем туристов.

Документ, в частности, предлагает уточнить определение термина «средство размещения», закрепив, что такие объекты могут располагаться исключительно в нежилом фонде. Кроме того, предполагается заменить термин «проживание» на «пребывание». Как отмечается в пояснительной записке, действующая формулировка допускает включение жилых помещений в сферу оказания услуг размещения, что, по мнению авторов инициативы, противоречит нормам жилищного законодательства.

Законопроект имеет давнюю историю. Он был внесен в Госдуму еще в 2019 году депутатом Галиной Хованской и с тех пор неоднократно обсуждался, однако его рассмотрение откладывалось. 16 апреля этого года Комитет Госдумы по туризму дал отрицательное заключение на инициативу, рекомендовав отклонить ее в первом чтении. Как указали в комитете, вопросы использования жилых помещений уже регулируются Жилищным кодексом РФ и не относятся к предмету правового регулирования закона «Об основах туристской деятельности», в связи с чем предлагаемые изменения сочтены избыточными. Тем не менее проект включен в повестку заседания нижней палаты парламента на 22 апреля.

Основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов отмечает, что текущая редакция законопроекта противоречит действующей практике, в том числе закону о гостевых домах, и, вероятно, не будет принята или вновь будет отложена.

В случае же принятия инициативы ее потенциальные последствия могут оказаться значительными.

«Юридическое закрепление предложенной авторами законопроекта характеристики фактически может поставить под вопрос существование сегмента туристического жилья, прежде всего гостевых домов и аналогичных объектов. В определенной степени это может затронуть и рынок краткосрочной аренды квартир», – отметил эксперт.

Он также напомнил, что при внесении ранее поправок в Жилищный кодекс, запрещающих гостиничные услуги в жилом фонде, обсуждалась возможность более жесткого ограничения — полного запрета временного размещения в жилых помещениях, однако тогда удалось сохранить более мягкий подход, запрещающий только гостиничные услуги.

