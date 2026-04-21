Кабардино-Балкария сделает акцент на развитии туризма

Кабардино-Балкария в экспозиции региона на Кавказском инвестиционном форуме в Минводах сделает акцент на туризме. Об этом глава республики Казбек Коков заявил на встрече с полномочным представителем президента РФ в СКФО Юрием Чайкой в Пятигорске.

«Ключевой темой разговора стала подготовка региона к Кавказскому инвестиционному форуму, который состоится уже на следующей неделе, с 28 по 30 апреля, в выставочном комплексе „МинводыЭкспо“. Как отметил Казбек Коков, основной акцент в экспозиции субъекта будет сделан на дальнейшем развитии туризма как одной из самых динамично растущих отраслей экономики КБР», — сообщается в телеграм-канале полпредства.

На встрече Коков доложил, что по итогам первого квартала года турпоток в Кабардино-Балкарию вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Курорты республики посетили 478,6 тыс. человек. Увеличение интереса связано с развитием инфраструктуры в рекреационных зонах, расширением спектра услуг, а также ростом количества комфортных мест размещения. Сейчас таких объектов в КБР 638, единовременно регион может разместить 22,6 тысячи гостей.

В республике отмечается рост популярности небольших отелей и гостевых домов. К концу года планируется ввести в эксплуатацию 315 номеров в модульных туристических объектах, созданных по программе господдержки.

Новый автомаршрут

Глава КБР сообщил также, что продолжается реализация крупных инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов, а модернизация дорожной сети способствует развитию автотуризма.