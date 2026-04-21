Раскрыта стоимость смертельного восхождения туристов на гору в Бурятии

Группа туристов из 15 человек могла заплатить за восхождение на высочайшую вершину Саян — Мунку-Сардык в Бурятии — от 18 до 25 тысяч рублей. Стоимость смертельного похода в горы раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, группу вел 38-летний инструктор Виктор Д., который готовился к покорению вершины высотой 3,4 тысячи метров целый месяц. Он не пил алкоголь, участвовал в марафонах по бегу, отжимался в планке, ходил в спортзал, занимался йогой и медитацией. Последний поход у мужчины был 10 марта — тогда он поднимался на хребет в системе Западного Саяна Борус с высшей точкой 2,3 тысячи метров.

Как пишет Telegram-канал, среди участников похода были также основатель турагентства Сергей Т. и исполнительный директор фирмы Валерия Л. Альпинистов встретили на вокзале Иркутска и повезли в поселок Монды, из которого они вышли в горы 18 апреля. Изначально туристы планировали вернуться 22 апреля, но у них возникли проблемы.

По предварительным данным, у группы оборвалась связка, и трое человек получили травмы. Когда другие участники похода ушли за помощью, пострадавшие не пережили холод — температура упала до минус десяти градусов, начался мокрый снег.