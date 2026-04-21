Как туроператоры отреагировали на наводнение в Дагестане

Ситуация с мощнейшим за многие десятилетия паводком в Дагестане все же сказалась на туристической отрасли республики. Если первая волна наводнения гостей особо не напугала и от туров практически никто не отказался, то вторая все же заставила многих пересмотреть свои планы. Туроператоры же дают разные прогнозы бронирований на предстоящие майские праздники и в целом на летний сезон, выяснил корреспондент "РГ".

В минтуризма Дагестана рассказали, что на фоне текущей ситуации туроператоры отмечают умеренное снижение спроса на некоторые направления, в том числе в период майских праздников. Но данная динамика носит краткосрочный характер и рассматривается как естественная реакция рынка.

"Туристическая инфраструктура функционирует в штатном режиме: аэропорты, места для проживания, объекты общественного питания и ключевые локации полностью готовы к приему гостей. Ожидается, что к концу мая показатели турпотока вернутся к запланированным значениям", - пояснили в министерстве.

Темпы бронирования туров в Дагестан в начале апреля замедлились из-за паводка на 20-40 процентов, однако туроператоры отмечают сохранение спроса на отдых в республике в летний период, сообщает Российский союз туриндустрии. Здесь рассказали со ссылкой на экспертов, что новых продаж на апрель практически нет, но на май и начало лета туры покупают и в целом продажи на высокий сезон сопоставимы с прошлогодними.

- Интерес к направлению сохраняется: каждый день поступают новые заявки на бронирования экскурсионных туров и пляжных отелей на лето. От ранее приобретенных туров на период с май по сентябрь путешественники не отказываются. Объекты размещения готовятся к приему туристов в высокий сезон. По мере стабилизации ситуации в ближайшие недели спрос будет восстанавливаться, - сообщила коммерческий директор "Алеан" Оксана Булах.

В Ассоциации туроператоров России поясняют, что, несмотря на паводки и подтопления, рекреационная инфраструктура и экскурсионные маршруты в Дагестане не пострадали. В PEGAS Touristik сообщили АТОР, что после 28 марта количество новых броней уменьшилось примерно на четверть, но массовых отказов не было, так как туристы самостоятельно отслеживают обстановку по веб-камерам и ориентируются на отзывы находящихся в Дагестане знакомых.

Единственным временным неудобством стало закрытие дороги в Дербент из-за прорыва дамбы и подтопления, в результате чего туристы, прибывшие накануне с размещением в этом городе, были оперативно переселены в аналогичные отели Махачкалы. Однако дорога уже открыта, вода ушла, сейчас в регионе солнечная погода, все отели работают и принимают гостей

Организатор туров по СКФО Екатерина Ковалева рассказала "РГ", что в связи с паводками в Дагестане часть клиентов поменяла маршруты на майские праздники - вместо Дагестана они выбрали Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.

- Многие не захотели сильно менять направление, решив все же отправиться в путешествие по Кавказу. На лето пока отмен не наблюдается, - говорит Ковалева.

Местные туроператоры высказывают намного больше оптимизма по поводу сложившейся в отрасли ситуации. Экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов говорит, что удивлен информацией в СМИ и соцсетях о массовых отменах туров в республику.

- В регионе стоит хорошая погода, гости приезжают, у меня из десяти туров один-два отменились. Туры на апрель забронировало обычное для этого времени количество гостей, - сообщает гид.

Руководитель компании "Даг-Тур" Надежда Лопина отметила, что спрос на летние поездки пока стабилен, но на майские праздники наблюдается аннулирование броней. Основной причиной, по ее мнению, стал негативный информационный фон.

- На самом деле туристические объекты не пострадали. Все основные автодороги действуют, в городах спокойно, на популярных маршрутах тоже. Самые востребованные экскурсии - на Сулакский каньон и в Дербент - проходят, как и раньше, спрос обычный, - рассказывает Лопина.

Представители турагентств рекомендуют отдыхающим в первую очередь следить за оперативной информацией от принимающих туроператоров и не доверять паническим сообщениям в соцсетях. При разумном планировании поездка станет безопасной и интересной.