На центральный пляж Анапы завезли грунт с травой и битой плиткой

Сегодня утром жители Анапы начали делиться фото и видео внушительной кучи песка, который завезли на центральный городской пляж. Однако при ближайшем рассмотрении это оказался вовсе не песок, а грунт с травой. Кто-то разглядел там еще опилки и прочие примеси вплоть до арматуры. Первым кадрами с непонятной кучей поделился блогер Юрий Озаровский. «Вместо нормального материала – здесь земля, трава, битая плитка. И всё это сейчас оказывается прямо у моря. Вопросов больше, чем ответов».

Информация вызвала шквал возмущения у жителей Анапы. Вот некоторые из самых безобидных комментариев:

«Благоустройство, видимо, началось», «Кто-то центральный пляж с личным огородом перепутал», «Какой ужас – вместо песка грязь».

Непонятная ситуация продолжалась несколько часов, вплоть до того момента, как появились разъяснения от властей: к отсыпке пляжей куча земли с травой и плиткой отношения не имеет. По словам главы Анапы Светланы Масловой, грунт завезли для «формирования технологического проезда через речку Анапку, чтобы обеспечить движение грузовой технике».

«Также в течение дня сюда завезут плиты и пластиковые трубы для обустройства временной дренажной системы, чтобы не нарушить естественное течение воды», – прокомментировала мэр.

Она также пообещала, что после завершения всех работ временный мост демонтируют, а участок приведут в первоначальный вид.

Все это делается, по словам Масловой, в рамках подготовки к отсыпке пляжей чистым песком. Однако когда она начнется, власти не поясняют. По информации общественного активиста Макса Анапского, контракт пока не подписан, но обычно он подразумевает срок выполнения работ до 90 дней. Учитывая, что до начала сезона остается чуть больше месяца, отсыпать успеют не все пляжи.

Ранее мы написали, что власти Анапы в ожидании туристов ужесточили наказания за нарушения правил благоустройства.