Появились подробности о замерзших в Бурятии туристах

Туристы, погибшие в Бурятии, находились на так называемой подушке Мунку-Сардыка — плато перед сложным скально-ледовым участком. Об этом сообщает Shot. Участок открыт для ветра, и, по предварительным данным, люди могли замерзнуть из-за резкого ухудшения погоды.

Отмечается, что группа из Красноярского края насчитывала 15 человек, большинство из них — женщины. На высоте около 3000 метров у альпинистов могла оборваться связка, в результате чего трое получили травмы. На фоне ухудшения погоды, снижения температуры до минус 10 и сильного ветра часть группы отправилась за помощью.

Сообщается, что туристы передали записку с данными гида и контактами спасателей владельцу ближайшего придорожного кафе, у которого есть квадроцикл. Также сигнал о происшествии был передан через других туристов и с помощью текстовой рации.

В настоящее время участники группы находятся рядом с погибшими, спасатели направляются к месту происшествия. По предварительным данным, путь займет около шести часов, при этом существует риск обморожений у выживших. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает Telegram-канал.

