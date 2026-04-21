Завсегдатай Мунку-Сардык рассказала о мистике популярного горного маршрута Сибири

Трое туристов погибли при спуске с Мунку-Сардыка в Бурятии. Трагедия произошла на одном из самых популярных горных маршрутов Сибири. Люди оказались на высоте около 3000 метров, на так называемой «подушке» - плато перед горно-скальным участком.

Дарья Ануфриева, которая ходит этим маршрутом с 2016 года, рассказала, что, по ее мнению, могло привести к трагедии.

- Я была там восемь раз, практически каждый год хожу, - рассказывает Дарья. - Сам маршрут не назвала бы очень сложным, да и по классификации он не считается тяжелым. Но там все зависит от погоды.

Маршрут делится на несколько частей. Первая - почти пешая, ее осилит любой человек, который любит ходить. Она тянется до озера.

Дальше начинается более сложный участок, где крутой заход, а в это время там обычно еще лежит снег. Это вторая часть маршрута - от озера до «подушки». Её тоже можно пройти без специального оборудования, но нужна выносливость. Угол подъема там большой, идти тяжело, а мест, где можно нормально передохнуть, почти нет.

А вот от «подушки» до вершины начинается самое сложное. Если там лед, без «кошек» (металлические приспособления, которые крепятся к ботинкам и обеспечивают надёжное сцепление на снежно-ледовом рельефе) уже не пойдешь. Если жесткий наст, нужен ледоруб. И, конечно, обязательны каски, потому что, когда снега нет, сверху летят камни. Опасности в тех местах напрямую зависят от погоды. Если снежно, то под снегом может быть лед, который не видно, и непонятно, как безопасно пройти. Если снега нет, тогда летят камни.

Там начинается участок со статично закрепленной веревкой, которая идет к вершине. Люди цепляются за нее и поднимаются. Там очень крутой склон, а места мало, особенно на гребне. Когда доходишь до гребня, становится совсем узко - это самая сложная часть маршрута. С одной стороны там серьезный обрыв. На майские там обычно начинается паломничество: стоят очереди, люди ждут, пока другие пройдут в одну или в другую сторону.

- Можно предположить почему могла случиться трагедия?

- Я думала, что могло произойти. Знаю, что в последние дни там стояла жуткая погода: невероятный ветер, снег. Мои знакомые ходили в это время, снимали видео, просто кошмар, ветер очень сильный. Честно говоря, идти туда в такую погоду было крайне рискованно.

Вторая возможная причина - кто-то мог подвернуть ногу, получить травму, пострадать, а остальные пытались его вытащить. Но там ветер буквально сносит с ног. Возможно, туристы попытались переждать на «подушке», надеясь хоть немного укрыться. Это, по сути, единственное место между вершиной и спуском, где можно хотя бы относительно безопасно лечь и не сорваться. Там ровная поверхность, по крайней мере не улетишь вниз. Ниже все продувается. Мне кажется, они просто не успели спуститься до темноты и выбились из сил из-за ветра.

- Три человека погибли. Предположительно могла порваться веревка, который были связаны альпинисты для безопасного восхожения. Насколько это вообще возможно?

- Может быть, кто-то вообще не прицепился к веревке, потому что цепляться к ней не обязательно. Я сама ходила без нее, правда, чуть не сорвалась, но это уже другой разговор. Больше так делать не буду. Возможно, кто-то из туристов не пристегнулся, чтобы идти быстрее. Когда группа большая, а темп у всех разный, кому-то хочется обгонять. Может быть, из-за этого кто-то травмировался. Но я не думаю, что сама веревка могла оборваться. И если говорить про ту сторону, где находится «подушка», то там можно укатиться, но не сказать, что там обрыв и человек обязательно переломается.

- Люди могли просто замерзнуть?

- Да, вполне. Возможно, это была отстающая группа, «хвост». Например, один человек начал отставать, а двое его сопровождали. Инструктор мог увести основную часть группы вниз, а этот «хвост» остался. А если учесть, какой там был ветер, силы заканчиваются очень быстро. Вернуться обратно за отстающими в таких условиях тоже крайне сложно, иногда и на себя сил еле хватает.

Мы периодически видим спасателей, которые бегают туда с носилками и вытаскивают людей. Но они идут налегке, подготовленные, и даже им требуется много времени, чтобы добраться. Обычно на майские там дежурят спасатели, когда начинается массовый поток туристов. Сейчас, видимо, никого на месте не оказалось.

И еще важный момент: на самом замерзшем озере, которое ниже «подушки», люди иногда ставят палатки, чтобы быстрее ходить на вершину. Но там тоже страшный ветер. Сейчас, насколько я понимаю, там никого не было. Возможно, сыграло роль то, что группа пошла раньше основного сезона, до паломничества, когда вокруг еще нет других туристов, которые могли бы помочь.

- Один из альпинистов предположил, что туристы могли быть одеты не по погоде, потому и замерзли.

- Если люди никогда раньше не ходили в горы, они часто одеваются как попало. Не понимают, что нужна многослойная одежда, что руки обязательно держать в тепле, нужны грелки. А если группа была сборная, то, скорее всего, среди них были новички.

Вообще, в тех местах ЧП случаются. Каждый год кто-то травмируется. И есть еще одно мрачное совпадение: несколько лет назад в этом же районе, после землетрясения около озера, тоже погибли туристы. И они тоже были из Красноярска. Это мистика.