На российских реках открылся сезон круизной навигации

Первый туристический теплоход отправился из Волгограда, открыв сезон круизной навигации в России. После короткого рейса до Саратова и обратно у него будет маршрут до Самары. В этом году у судна, как обычно, большая программа. Оно будет ходить по Волге, Каме, Волго-Донскому каналу и Дону.

"На теплоходе каждый год проходит модернизация, без этого сейчас никуда. У туристов требования все время повышаются, - рассказал "Российской газете" капитан теплохода "Александр Невский" Алексей Третьяков. - В этом году мы обновили две люксовые каюты, полностью поменяли холодильное оборудование".

Первый круиз вызвал большой интерес у туристов. На борту были не только горожане, но и жители удаленных сельских районов. "Это наше первое путешествие на теплоходе. Давняя мечта была. Думаю, будут прекрасные виды", - поделилась ожиданиями пассажирка Ирина Короткова.

"По предыдущему опыту могу сказать, - отметил капитан, - что самый большой ажиотаж у пассажиров вызывают круизы до Ростова, Санкт-Петербурга, Москвы. Этих рейсов мало, а желающих много".

В Уфе открытие речной навигации запланировано на 28 апреля. В этот день к набережной реки Белая, возле монумента Дружбы, прибудет четырехпалубный лайнер "Виссарион Белинский", следующий из Нижнего Новгорода. Суда типа "река - море" могут заходить в Уфу только при высоком уровне воды. И нынешняя весна этому способствует.

По данным Российского союза туриндустрии, более 35% круизов уже выкупили. Этот уровень бронирования сопоставим с прошлым сезоном. Растет популярность маршрутов по Средней и Нижней Волге, а еще - необычных путешествий. Успехом пользуется круиз, когда пассажиры получают минимум информации о туре и все детали раскрываются уже на теплоходе. Или когда туристы голосуют за города для стоянок. Их список на маршрутах расширяется.

Например, порт Завидово в Тверской области появился совсем недавно, но уже стал популярным. 28 апреля он примет первые круизные лайнеры этого сезона. Важным преимуществом порта является возможность быстро добраться до городов Верхней Волги, исключая многочасовое шлюзование на канале имени Москвы. Маршруты подходят тем, кто хочет за несколько дней ознакомиться с Ярославлем, Угличем, Рыбинском, Мышкином, Тутаевом, Костромой или Плёсом (Ивановская область). Возможность переночевать и отдохнуть в курортном городе Завидово - дополнительный плюс такого круиза.

А водное путешествие из Петербурга теперь можно совместить с сухопутной поездкой в Мурманскую область и Карелию. Такая возможность появляется с запуском десятидневного мультимодального круиз-тура одной из судоходных компаний. Первой точкой станет остров Валаам на Ладожском озере. Затем туристов ждет ознакомление с городом Лодейное Поле на северо-востоке Ленобласти и поселком Свирьстрой на полноводной реке Свирь. Здесь участники круиза пересядут в вагоны скорого поезда "Арктика", который к полудню следующего дня доставит их в Мурманск. Ранним утром на автобусе туристы отправятся в поселок Териберка у Баренцева моря. Потом будут снова поезд - и красоты Карелии. И опять - круизный лайнер. Стоимость июньского мультимодального круиза из Петербурга в Мурманскую область и Карелию начинается от 174 800 рублей на одного человека. К утру 20 апреля свободными оставались всего три двухместные каюты.

В целом цены на водные круизы стабилизировались после резкого скачка прошлого года. И все же этот отдых по-прежнему недешев.

"Спрос на речные туры в этом году, согласно трафику на ресурсах бронирования, упал на 10-12%, - рассказала руководитель уфимского туристического агентства Роза Гарипова. - Больше всего пользуются спросом туры на небольшой срок: 3-5 дней".

И это понятно. Например, восьмидневное путешествие по маршруту Нижний Новгород - Уфа - Казань на лайнере "Виссарион Белинский" начинается от 74 тысяч рублей на человека в трехместной каюте на нижней палубе. Для путешествия вдвоем в двухместной одноярусной каюте на средней палубе цены начинаются от 93,8 тысячи рублей за человека.

В среднем туры от 7 до 9 дней обойдутся от 95 тысяч до 160 тысяч рублей. А экспедиция на 12 дней и дольше, например Красноярск - Дудинка, - от 280 тысяч до 600 тысяч рублей. В то же время за короткий круиз в среднем придется заплатить от 35 тысяч до 55 тысяч рублей (класс люкс) за человека. На эти деньги можно прокатиться из Москвы до Углича и обратно.