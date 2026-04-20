Россия стала популярной у туристов из-за кризиса на Ближнем Востоке — произошло перераспределение интересов путешественников. Об этом «Комсомольской правде» рассказал генеральный директор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

По его словам, спрос на поездки в Россию вырос на 16 процентов, феноменальный рост показал и Вьетнам — в сравнении с весной 2025 года туда устремилось в три раза больше иностранцев.

«Вьетнам оттягивает туристов в том числе и у Таиланда за счет более выгодного соотношения цены и качества. На Китай спрос увеличился примерно на треть», — поделился эксперт.

Кобищанов также сообщил, что спрос на Турцию не изменился, но ситуация с турпотоком в стране сильно зависит от новостного фона — любые негативные сообщения могут охладить интерес путешественников.

Ранее стало известно, что российские туристы нашли замену небезопасным странам Ближнего Востока для отпуска. Уточнялось, что они перенаправили свое внимание на Мальдивы, Юго-Восточную Азию и более спокойную Турцию.