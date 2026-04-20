$75.2488.38

Дойдет ли нефтяное пятно от Туапсе до Сочи или Анапы

TourDom

В море под Туапсе продолжают ликвидировать последствия разлива нефти – напомним, примерно в 3 км от берега обнаружено пятно площадью около 10 тыс. кв. м. Вокруг загрязненного участка выставили боновые заграждения, на месте работают несколько специальных судов.

© tourdom.ru

Тем временем эксперты и общественники высказывают предположения, что будет дальше. По мнению ученых, Сочи загрязнение точно не угрожает, а, например, Анапе теоретически может.

«В Черном море основное черноморское течение идет против часовой стрелки, соответственно, в сторону Сочи пятно не пойдет. В сторону Анапы, то есть на северо-запад, возможно, но все зависит от того, какое количество нефтепродуктов находится в воде. Объема мы не знаем: если нефти много, то добраться до Анапы она в состоянии, если же это только пленка сверху, тогда ее довольно быстро разобьет волнами», – рассказал TourDom.ru директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль», автор телеграм-канала @Roman_eco Роман Пукалов.

Он добавил, что многое также зависит от направления ветра: если подует западный – часть нефтепродуктов притянет к близлежащему побережью, и дальше пятно не уйдет.

По мнению блогера и общественного деятеля Макса Анапского, который принимает активное участие в ликвидации разлива нефти в Анапе, соседним курортам пятно не грозит:

«Легкие фракции прибьет к берегу недалеко от Туапсе, тяжелые осядут на дно, там большие глубины».

Ранее мы написали, что в Анапе надеются, что ветер спасет побережье от новых выбросов мазута.