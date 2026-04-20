Ставрополь объединился с тремя городами РФ для совместного развития туризма

Ставрополь подписал соглашения о двустороннем сотрудничестве в сфере туризма с Воронежем, Владимиром и Калугой.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что заключённые соглашения о взаимодействии предполагают разработку совместных туров, внедрение единых стандартов навигации и консультирования гостей. Партнёры также намерены регулярно делиться друг с другом афишей событий и актуальными программами для путешественников.

