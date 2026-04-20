Власти борются с гигантским разливом нефти в море у Туапсе

В Черном море и в русле реки Туапсе идут работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов. Они попали в воду после повреждения инфраструктуры морского терминала в результате атаки беспилотников в ночь на 16 апреля, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Загрязнение было обнаружено в морской акватории на удалении примерно 1,5 морской мили от порта Туапсе. По предварительным оценкам, площадь распространения нефтепродуктов составляет около 10 тыс. кв. м. Для локализации разлива и предотвращения его дальнейшего расширения задействованы боновые заграждения, формирующие защитный барьер на поверхности воды.

К операции подключены шесть судов, включая специализированные нефтесборные установки и скоростные катера. Их основная задача – сбор мазута и обработка загрязненного участка в зоне разлива.

Отдельное направление работ организовано на реке Туапсе, куда часть нефтепродуктов попала после возгорания на территории терминала в момент происшествия. По информации региональных властей, ситуацию на водотоке удалось стабилизировать, не допустив дальнейшего распространения загрязнения.

В зоне проведения работ установлено порядка 750 м боновых заграждений. Также используются пять специализированных комплексов для сбора мазута и дополнительная удерживающая система, предназначенная для локализации остатков нефтепродуктов и предотвращения их выхода за пределы контролируемого участка.