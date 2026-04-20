Безопасность детского туризма: новые меры Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила усилить контроль за организацией детского туризма в стране. Особое внимание будет уделено информированию населения, а также вопросам безопасности, связанным с питанием и пребыванием детей в водной среде.

Ведомство подчёркивает важность профилактики холеры: в регионах проводится мониторинг циркуляции холерных вибрионов и выявление лиц с подозрением на инфекцию. В преддверии летнего сезона Роспотребнадзор анализирует санитарно-эпидемиологическую обстановку и оценивает потенциальные риски для здоровья детей во время отдыха.

Ключевые направления контроля

Информирование родителей о мерах безопасности и правилах организации детского отдыха.

Строгий надзор за качеством питания в детских лагерях и туристических группах.

Контроль водных объектов, используемых для купания и отдыха детей.

Профилактика холеры: мониторинг, раннее выявление случаев, лабораторный контроль.

Анализ рисков в преддверии летнего туристического сезона.

