Двух китайских туристов не пустили в Россию из-за сигарет

Таможенники в аэропорту Кольцово изъяли самую крупную партию незадекларированных сигарет в 2026 году. Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, у двух иностранных пассажиров, прибывших рейсом Пекин – Екатеринбург, обнаружили по шесть блоков табачной продукции.

По данным ведомства, оба гражданина перевозили сигареты китайского производства для личного пользования и заявили, что не были осведомлены о действующих таможенных ограничениях.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Как отметил начальник таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик, незнание требований законодательства не освобождает от ответственности.

При этом в таможне фиксируют рост информированности пассажиров. С начала 2026 года зафиксировано 17 случаев превышения допустимых норм ввоза сигарет, что существенно ниже показателей аналогичного периода прошлого года: в первом квартале 2025-го было выявлено 36 подобных нарушений.

По действующим правилам, физические лица могут ввозить на территорию Евразийского экономического союза ограниченное количество табачной продукции для личного пользования без уплаты пошлин и обязательного декларирования. Превышение установленных норм требует письменного декларирования и влечет административную ответственность. В таможенной службе напоминают, что актуальная информация о допустимых нормах размещена на официальных ресурсах ведомства и рекомендуется к ознакомлению перед поездкой.