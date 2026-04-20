Стало известно, куда поедут отдыхать москвичи на майские праздники

На поездки по России в майские праздники приходится 81% бронирований отелей и апартаментов, среди зарубежных направлений лидеруют Турция, Республика Беларусь и Франция. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса «Яндекс Путешествия».

«81% бронирований отелей и апартаментов москвичами на майские праздники приходится на внутренние направления. В топ-10 российских направлений вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (доля от общего бронирования 19%, средняя цена за ночь 8,2 тыс. руб.), Москва и Московская область (10%, 12,1 тыс. руб.), Краснодарский край (9%, 8,2 тыс. руб.), Нижегородская область (6%, 10,3 тыс. руб.), Ярославская область (6%, 8,9 тыс. руб.), Республика Татарстан (6%, 11,1 тыс. руб.), Калининградская область (4%, 9,2 тыс. руб.), Тверская область (4%, 11,1 тыс. руб.), Владимирская область (3%, 12 тыс. руб.), Тульская область (3%, 10,1 тыс. руб.). Среди зарубежных направлений лидируют Турция и Беларусь (по 17% бронирований), на третьем месте Франция (10%). Средняя стоимость ночи в Турции и Франции снизилась на 15% год к году и составляет 13,7 тыс. руб. и 17,6 тыс. руб. соответственно. Для семьи из четырeх человек средняя цена за ночь в отелях и апартаментах – 11,1 тыс. руб.», – сообщили в пресс-службе «Яндекс Путешествий».

В сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» также подтвердили высокий интерес к внутреннему туризму у жителей столицы.