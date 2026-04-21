Автобусные туры свяжут столицу с Анапой и Геленджиком. Поездки запланированы на весь курортный сезон – с 11 июня по 17 сентября.

© Кубань-Информ

Автобусы отправляются только из Москвы. Однако в этом году появилась важная опция: теперь можно подсесть по пути – в Воронеже и Ростове-на-Дону,

– сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Путь из Москвы до Анапы занимает от 20 до 24 часов, до Геленджика – немного дольше. Уточняется, что автобусы не развозят по отелям – туристы добираются сами.

В АТОР добавили, что автобусные туры к Черному морю в основном выбирают под гостиницы среднего уровня. Спрос в 2026 году пока держится на уровне прошлого года, но эксперты рассчитывают на рост продаж на 20–25%. Глубина бронирования в этом сезоне составляет около месяца.

Ранее мы рассказывали, что почти три млн туристов посетили Кубань в зимний курортный сезон.