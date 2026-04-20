Речные круизные лайнеры выходят на маршруты

На реках России начинается летняя навигация – с сегодняшнего дня туристические лайнеры выходят на маршруты. Редакция выяснила ключевые тенденции сезона Лето-2026.

Рынок речных путешествий растет уже несколько лет подряд, но в последнее время тренд замедлился – новых теплоходов у нас в стране строится очень мало, единицы. Появились прогнозы, что «потолок» провозной емкости достигнут. Однако возможности удовлетворить растущий спрос все же есть. Это делается за счет расширения рамок сезона.

Как рассказали «ТурДому» в туроператорской компании «Донинтурфлот», во флоте у которой находятся 9 лайнеров, старт навигации традиционно приходится на 20 апреля. В этот день из Ростова-на-Дону отправляется в 11 дневный рейс в Москву теплоход «Антон Чехов». А вот завершится сезон в этом году действительно позже – в ноябре. «Весь октябрь у нас будут ходить два лайнера по самым популярным маршрутам», – рассказал представитель компании.

По его словам, спрос фокусируется в основном на классике. Например, многолетний хит продаж – это маршрут из Москвы в Санкт-Петербург или обратно, который проходят за неделю. Так как многие клиенты в нем уже побывали, компания организует новые программы. Причем заметны две тенденции. С одной стороны, есть запрос на многодневные круизы. Например, у «Донинтурфлота» практически раскуплен новый маршрут Москва – Астрахань. Его выбирают в основном опытные круизеры. С другой – вырос интерес к коротким круизам, которые хороши для первого знакомства с этим видом отдыха. «В навигации 2026 года стало значительно больше круизов по городам, а также увеличилась вариативность, то есть 11-дневный круиз делится на сегменты, например: Самара – Москва, Казань – Москва и так далее», – пояснили в «Донинтурфлоте».

Так как в круизы все чаще попадают люди искушенные, в компании стремятся учесть растущие требования в комфорту. Например, в классе «премиум» (лайнеры

«Александра (Т. Г. Шевченко)», «Генерал Лавриненков», «Антон Чехов», «Тихий Дон», «Игорь Стравинский». – Ред.) увеличено количество просторных кают полулюкс и люкс, в том числе – с панорамным остеклением. А в классе комфорт представлены не только каюты для пар и семейных туристов, но и сравнительно редкие для России, одноместные – число соло-путешественников тоже растет. В этой категории у «Донинтурфлота» работают теплоходы «Сергей Дягилев», «Максим Литвинов», «Волга Стар», «Иван Бунин».

По словам экспертов, еще одна актуальная тенденция сезона – цены на речные круизы выросли меньше, чем издержки организаторов. «Руководством компании принято решение не поднимать цены из-за топлива, так как есть резервы, закупленные по старым тарифам. Что будет дальше – покажет время», – рассказали в «Донинтурфлоте». Для ориентира, приведем несколько вариантов на майские праздники. Круиз выходного дня Москва – Углич – Москва с 1 по 3 мая стоит от 57 тыс. руб. на человека. Шестидневное путешествие в Плес и обратно – от 92 700 руб. А необычный маршрут Москва – Уфа от 140 520 руб.