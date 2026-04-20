Депутаты хотят проверить железные дороги перед сезоном отпусков

Депутат Государственной думы Артем Прокофьев обратился к главе Минтранса Андрею Никитину с инициативой организовать всероссийскую проверку состояния железнодорожной инфраструктуры накануне отпускного сезона. Копия соответствующего письма имеется в распоряжении СМИ.

В своем обращении парламентарий предлагает оценить текущее состояние железнодорожных путей и учесть полученные данные при формировании федерального бюджета на 2027 год, а также на плановый период 2028–2029 годов. По его мнению, такие меры позволят повысить уровень доверия граждан к железнодорожному транспорту.

Артем Прокофьев также указал на появившиеся в последнее время сообщения о сходах поездов с рельсов в ряде регионов страны. Он подчеркнул, что ж/д транспорт остается одним из наиболее востребованных: по его данным, свыше 55% россиян пользуются им как минимум раз в год, а доля железных дорог в общем объеме пассажирских перевозок демонстрирует устойчивый рост на протяжении последнего десятилетия.

На фоне приближающегося периода массовых поездок подобные инциденты, как отметил депутат, могут негативно сказаться на восприятии безопасности железнодорожного сообщения среди населения.