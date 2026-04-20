Мэрия потратит 8 млн рублей на ловлю кемеровчан на «диких» пляжах

Власти Кемерова потратят более 8 млн рублей на работу спасателей, которые будут патрулировать несанкционированные места купания в новом летнем сезоне.

Документы о проведении аукциона разместили на портале госзакупок.

Согласно условиям контракта, исполнитель обязан обеспечить дежурство матросов-спасателей для поддержания порядка, безопасности и предотвращения несчастных случаев на "диких" пляжах города Кемерово.

Патрулирование будет вестись на популярных и потенциально опасных точках отдыха.

В обязанности спасателей войдут патрулирование береговой линии, проведение профилактических бесед и раздача информационных материалов отдыхающим.