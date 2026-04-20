В России призвали возобновить программу детского туристического кешбэка

В России программу детского туристического кешбэка, которая была доступна в 2021–2022 годах, нужно вернуть, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.

По его словам, это необходимо сделать, так как это востребованная мера поддержки семей.

Помимо просто льготных авиа- и железнодорожных билетов, нужно внедрять семейные билеты на транспорт. Чем больше детей, тем больше получается субсидия на семью, отметил Рыбальченко.

Ранее депутат Чернышов предложил ввести кешбэк на покупку школьных товаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».