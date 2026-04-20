Когда в России начнется сезон загара

Сезон загара стартует в России уже в мае, причем красиво загореть можно не только на море, но и в средней полосе, даже у себя на даче, рассказал "Российской газете" ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Ярослав Климов.

Специалист пояснил, что сроки старта сезона загара разнятся в зависимости от региона.

Например, на юге - в Краснодарском крае, Крыму, на Ставрополье - активное ультрафиолетовое излучение начинается уже в мае.

В средней полосе России, включая Москву и Поволжье, можно начинать загорать в июне. Пик же солнечного излучения приходится на июль и август.

В Санкт-Петербурге и северо-западных регионах сезон короткий, капризный и непостоянный. Чаще всего он длится весь июль.

Разумеется, самый эффектный загар - морской.

"На море работают сразу три фактора: прямые лучи, отражение от воды и песка плюс повышенная влажность, которая делает кожу более восприимчивой", - объясняет Ярослав Климов.

Хорошая новость для тех, кто не едет в этом году на море: красиво загореть можно и в средней полосе.

"В средней полосе интенсивность ультрафиолета ниже, но при правильном подходе загореть вполне реально - просто процесс будет идти медленнее", - обращает внимание эксперт.

Солнечные ванны можно принимать даже у себя на даче.

"На даче лучше всего загорать с 10 до 12 и с 16 до 18 часов, избегая полуденного солнца", - рекомендует Климов.

Для ровного загара важно менять позу каждые 15-20 минут. Чтобы не "сгореть" на солнце, пользуйтесь солнцезащитным кремом с уровнем SPF 15-30. Он не только защищает от ожогов, но и пропускает достаточно УФ-лучей для пигментации.

И даже если на небе появились легкие облака, они не помеха для загара.