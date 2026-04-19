Туристам после Шпицбергена присвоят неформальное звание

Участники круизов из Мурманска на Шпицберген получат подтверждение их путешествия в виде штампа «Покоритель Арктики». Его будут ставить в «Паспорте Полярника», который выдают туристам, приезжающим в регион, пишут местные СМИ.

Любой турист, побывавший на Шпицбергене или Земле Франца-Иосифа, сможет рассчитывать на этот «трофей» – его выдадут прямо на борту судна либо в туристическом информационном центре Мурманской области.

Первый в 2026 году рейс стартовал 19 апреля. На его борту собрались фотографы и художники в рамках подготовки к запланированому на лето первому в мире Арктическому биеннале.

Число туристических круизов на Шпицберген в этом году вырастет вдвое. С апреля по октябрь запланировано 10 морских походов против пяти в прошлом сезоне, сообщили ранее в Министерстве туризма Мурманской области. Все они проходят на научно-исследовательском судне ледового класса «Профессор Молчанов», переоборудованном для пассажирских перевозок. В пути туристы смогут наблюдать за арктическими животными и птицами, смотреть документальные фильмы и слушать лекции об Арктике.