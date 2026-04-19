Наблюдаем, но не мешаем: россияне полюбили необычные туры

У россиян появился новый формат путешествий — участие в реальных исследованиях дикой природы. В стране набирает популярность научно-познавательный туризм: туристические компании организуют экспедиции в труднодоступные уголки России вместе с профессиональными исследователями. Такой формат позволяет путешественникам не только насладиться красотами природы, но и внести реальный вклад в науку.

Одним из самых востребованных направлений стали поездки с установкой фотоловушек. В Сайлюгемском национальном парке на Алтае гости вместе с рейнджерами монтируют автоматические камеры в лесах для наблюдения за дикими животными. Основной объект изучения здесь — снежные барсы. Участники экспедиций учатся распознавать этих редких хищников по окрасу и характерным повадкам.

Такой вид туризма развивается в России около десяти лет. В основе маршрутов лежат программы, которые курируют профессиональные исследователи. Ключевыми территориями для таких экспедиций становятся регионы с уникальной флорой и фауной. Помимо Алтая, подобные туры организуют на Дальнем Востоке и в районе Мурманска, где изучают морские экосистемы.

Путешественники могут испытать себя в роли добровольных ассистентов учёных и ближе познакомиться с местным животным миром. Это позволяет не только получить незабываемые впечатления, но и внести вклад в сохранение редких видов.

