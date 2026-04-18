Эксперт назвал преимущества Московской области в сфере туризма

Московская область имеет свои преимущества в сфере туризма в виде уникальных культурных и природных объектов - усадеб, музеев, паломнических и экологических объектов. Такое мнение высказала заместитель министра культуры и туризма Московской области Мария Баюх региональному информационному центру "ТАСС Калининград" на VIII Балтийском культурном форуме в Светлогорске.

"Мы никогда не будем, <…> не должны конкурировать по привлечению гостей в регион, имея рядом такого соседа как Москва. Мы давно поняли одну простую позицию - только взаимовыгодные сотрудничества, потому что конкурировать бесполезно, - отметила Баюх. - Но у нас есть преимущества, которыми мы можем пользоваться - рекреационные зоны, резорты так называемые, природные какие-то масштабные проекты, экоотдых, то есть какие-то точечные усадебные, например, паломнические объекты притяжения". Кроме того, она подчеркнула, что прилетая в Москву, турист автоматически оказывается на территории именно Московской области, и "уже является гостем региона, и может захватить несколько рекреаций рядом с Москвой". Касаясь Калининградской области, она отметила, что опыт развития туризма в малых городах, таких как Светлогорск, очень интересен. "Часто приводят в пример на отраслевых мероприятиях <…> Калининградскую область, которая знает, как встретить туриста, как преподать ему те или иные события [ локации]", - сказала она.

Балтийский культурный форум проходит в Калининградской области с 16 по 18 апреля и объединяет представителей профессионального сообщества, органов власти и экспертов для обсуждения актуальных вопросов развития культуры.

