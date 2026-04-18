В популярных отелях Крыма разобрали стандартные номера

До майских праздников осталось всего 2 недели, и места в популярных отелях Крыма постепенно разбирают. По данным систем бронирования, цены на размещение во многих гостиницах полуострова остались на уровне прошлого года или повысились незначительно. Редакция TourDom.ru выяснила, во сколько обойдется отдых с 30 апреля по 7 мая для двоих взрослых.

За 75 тыс. руб. можно забронировать проживание в ялтинском отеле «Бристоль» 3*, если выбрать стандарт с балконом, завтрак входит в стоимость. Делюкс обойдется в 96 тыс. руб., апартаменты – в 143 тыс. Отметим, на майские праздники – 2025 номера здесь стоили дешевле: делюкс подорожал с 12,5 тыс. руб. в сутки до 14, апартаменты – с 18 до 21 тыс. При этом студии, улучшенные стандарты с видом на море и номера комфорт заказать не получится – их нет в наличии.

В отеле Palmira Palace Resort 5* полностью распроданы самые экономичные варианты размещения – на интересующие нас даты отсутствуют стандарты. Туристы еще могут забронировать с 30 апреля по 7 мая «стандарт комфорт» за 111 тыс. руб., супериор – за 146 тыс. или один из люксов – от 172. В стоимость включены завтраки.

Не осталось стандартов на указанные дни и в гостинице «Ялта Интурист» 4*. На праздники можно заказать улучшенный стандартный номер: неделя с 30-го числа обойдется в 128 тыс. руб. с завтраками. Доступны также «семейные» (от 140 тыс.) и люксы (от 242).

В Soldaya Grand Hotel & Resort 4* в Судаке уже не получится остановиться в студии, улучшенном стандарте и номере комфорт. За 98 тыс. руб. с 30 апреля доступен полулюкс на неделю, за 123 тыс. – дуплекс, а за 142 тыс. – «романтический люкс». Стоимость размещения в отеле осталась примерно на уровне прошлого года. На майские праздники – 2025 полулюкс стоил, как и в 2026-м, 14 тыс. руб. в сутки.

