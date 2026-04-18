В Сочи подвели итоги горнолыжного сезона

В Сочи завершается горнолыжный сезон 2025—2026 годов. За зиму курорт принял около 1,9 млн туристов.

Об этом сообщает газета «Краснодарские известия» со ссылкой на администрацию Сочи.

Из-за тёплой погоды в начале зимы сезон открылся примерно на десять дней позже обычного, однако на работе горных кластеров это не отразилось. Гостям были доступны свыше 173 км трасс и 64 канатные дороги.

