Пассажир заплатит 190 тысяч за шутку о гранате в ручной клади

Судебное решение по иску авиакомпании Utair превратило глупую шутку пассажира в серьезные деньги – почти 190 тыс. руб. убытков.

© tourdom.ru

Инцидент произошел 21 июня 2025 года на рейсе Москва – Красноярск. Во время посадки в самолет Сергей Ч. спросил у бортпроводницы: «А что, если у меня там граната?», имея в виду ручную кладь. Стюардесса не стала гадать, шутит он или нет, и доложила командиру. Тот, руководствуясь ст. 58 Воздушного кодекса РФ (право КВС отдавать распоряжения на борту), вызвал полицию. «Шутника» сняли с рейса, а договор перевозки расторгли в одностороннем порядке.

Но на этом неприятности незадачливого Сергея только начались. По правилам безопасности пришлось высадить всех пассажиров, выгрузить и заново досмотреть весь багаж, а часть экипажа заменить. Рейс улетел с большой задержкой. Против пассажира возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и позже суд вынес обвинительный приговор.

Параллельно авиакомпания подала гражданский иск о возмещении реальных убытков. Согласно ст. 15 и ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, «вред, причиненный имуществу юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, причинившим вред». Ленинский районный суд Красноярска признал подтвержденной общую сумму в 181,4 тыс. руб. В нее вошли, в частности, услуги трапа – 17 тыс., обработка багажа – 45 тыс., простой самолета – 83 тыс., питание пассажиров – 15 тыс. и другие расходы. Ответчик сумму не оспорил. Сверху суд добавил госпошлину – 6,4 тыс. руб.

Кроме того, как говорится в материалах дела, суд применил ст. 395 ГК РФ и постановил начислять проценты за пользование чужими денежными средствами по ключевой ставке ЦБ на всю сумму долга – с даты вступления решения в силу до момента фактической оплаты.

Ранее мы написали, что в Самаре пассажирка «заминировала» самолет в Анталью из-за ссоры с попутчиками.