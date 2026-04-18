В Анапе ужесточили наказания за нарушения правил благоустройства

Власти Анапы ужесточили для местных торговых точек наказания за нарушения правил благоустройства – это необходимо для создания привлекательного имиджа курорта в преддверии туристического сезона, заявила глава города Светлана Маслова.

По ее словам, если раньше меры воздействия ограничивались беседами и предупреждениями, то теперь настало время штрафных санкций. Чаще всего претензии вызывают отсутствие урн на входной группе, выкладка товара за пределами торговых объектов и нескошенная трава.

«Соблюдение правил благоустройства и поддержание санитарного порядка на территории муниципалитета – наша важнейшая и общая задача, особенно значимая накануне курортного сезона, когда Анапе будут давать оценку миллионы туристов», – пояснила глава города.

Представители администрации при помощи правоохранительных органов планируют постоянно проводить рейды по торговым точкам и составлять протоколы. Глава города назвала это «вопросом справедливости» – все предприниматели должны находиться в равных условиях с точки зрения исполнения законодательства.

После появления информации о возможном открытии с 1 июня пляжей Анапы туристы стали активнее интересоваться отдыхом на курорте. По данным системы бронирования РЖД, комфортные нижние места на самых быстрых поездах из Москвы закончились до конца продаж.