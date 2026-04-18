Как отправиться в тур в компании ученых-исследователей

В России растет спрос на активные туры по малоизведанным местам в компании ученых-исследователей. Об этом сообщают в Российском союзе туриндустрии. В рамках таких туров путешественники принимают участие, например, в экологических работах или наблюдениях за животными. «Вечерняя Москва» выяснила, что собой представляет этот вид отдыха, возможно ли вообще в таком случае отдохнуть, а главное — кому такие туры доступны.

В интернете можно увидеть забавные фотографии, на которых редкое дикое животное, вроде снежного барса, с любопытством смотрит прямо в камеру. Половину кадра занимает обычно нос большой кошки или распахнутые зеленые глаза. А морда выглядит очень озадаченной при виде странного объекта, висящего на дереве.

Собственно объект — это фотоловушка, на которую ученые снимают диких животных в их естественной среде обитания. Обычно такие приборы люди науки устанавливают в лесах самостоятельно, но иногда, заранее договорившись, присоединиться к необычному занятию могут и туристы.

В отпуске выполняют чужие обязанности

Развитием и продвижением научного туризма в России занимаются порядка десяти лет. В основе таких путешествий — программы, которые проходят под руководством ученых-исследователей.

Зачастую для проведения таких туров требуется и подходящая локация: это должен быть регион с богатой историей и уникальными природными локациями, — рассказывает эксперт РСТ, генеральный директор туристической компании, предлагающей подобные поездки, Елизавета Бордыкова. — Например, на Алтае мы организуем экскурсии, которые сопровождают археологи и геологи.

Так, в 2019 году группа из 15 туристов наблюдала из вертолетов за раскопками, которые проходили на Пазырыкских курганах — археологических памятниках скифского времени, которые начали исследовать еще в 1940-х годах при участии Государственного Эрмитажа.

В поездках наших гостей сопровождают научные сотрудники с богатым опытом. Так что у туристов есть возможность узнать о самых интересных открытиях и находках из первых рук. Наверное, одно из таких — рассказы о мумии «алтайской принцессы» (которую российские археологи обнаружили в 1993 году при вскрытии древней могилы на плато Укок в горах Алтая. — «ВМ»), — делится подробностями Елизавета Бордыкова.

Посещают туристы и некоторые заповедные зоны. Например, в Сайлюгемском национальном парке на Алтае они вместе с рейнджерами устанавливают фотоловушки и изучают поведение и повадки местных редких животных. В первую очередь речь, конечно, о снежных барсах. Отдыхающие проявляют интерес к их образу жизни и стараются научиться различать этих больших кошек друг от друга по особенностям окраса или поведения.

Любопытство у наших туристов вызывает не только земля, но и вода: туры с морскими исследованиями проводят на Дальнем Востоке и в Мурманске. В ходе таких путешествий гости могут попробовать себя в роли помощников ученых, но и узнать больше о местной фауне.

Исследователи, которых сопровождают туристы, используют уникальные технологии для анализа слюны китов, что позволяет изучать их здоровье и генетический состав. Наблюдение за их работой, а иногда и какая-то помощь в ней, позволяет отдыхающим не только узнать что-то новое, но и установить личную связь с исследуемыми видами, — отмечает эксперт.

Вопросов будет много

Главная тенденция в научном туризме сегодня — стремление путешественников глубоко погрузиться в интересные им темы. Они хотят не просто наблюдать за исследованиями со стороны, но и стать их частью, попутно познавая тайны природы и истории вместе с учеными.

Поэтому все подобные туры рассчитаны на участников не моложе 12 лет. И школьники, и взрослые проявляют одинаковый интерес к научной работе, — уточняет Бордыкова.

Чтобы сопровождать группу туристов, ученому недостаточно быть просто грамотным специалистом. Ему нужно быть готовым много общаться с путешественниками.

Он должен любить отвечать и на базовые, и на нестандартные вопросы, — рассказывает «Вечерней Москве» представитель туроператора — члена РСТ, организовывающего экспедиционные круизы в Арктику, Антарктику и на Северный полюс, Дарья Пуденко. — Поэтому себя находят в таких проектах те, кто активно занимается популяризацией науки, любит делиться знаниями с самой широкой, зачастую совсем неподготовленной аудиторией. За годы работы у нашей компании сложился круг постоянно участвующих в путешествиях ученых, которые известны за пределами научного сообщества. Это, например, морской биолог Светлана Артемьева, климатолог Павел Константинов и историк Федор Романенко. Они имеют большой опыт как научной и экспедиционной работы, так и выступлений перед публикой.

Испытывают восторг первооткрывателей

Программа научного тура во многом зависит от его направленности. Если это путешествие на Алтай — там, безусловно, можно заглянуть в Национальный музей имени А. В. Анохина и узнать, что было найдено в местных землях.

На Камчатке мы организовываем экскурсии на вулканы в сопровождении вулканологов. В общем, составляем программы так, чтобы максимально раскрыть возможности страны для научного туризма, а также соблюсти баланс между созерцанием новых мест, получением знаний и исследовательской работой, — отмечает Елизавета Бордыкова.

В общем, лекции — неотъемлемая часть научных туров. Именно они знакомят людей с регионом, в котором те отдыхают: его историей, флорой и фауной.

По пути к Северному полюсу путешественники встречают белых медведей, наблюдают Северный Ледовитый океан, посещают птичьи базары и легендарные острова архипелага Земля Франца-Иосифа. Все это они делают, предварительно погрузившись в научный и исторический контекст еще на борту ледокола. Благодаря этому туристы ощущают тот же восторг, который посещает в путешествиях первооткрывателей, — делится наблюдениями коллега Дарьи, экспедиционный лидер туроператора Денис Чепрасов.

В этом году, например, россияне попали на одиночную научную станцию в Антарктиде, где проводит свои исследования и наблюдения путешественник Федор Конюхов. Кроме того, они высадились на антарктическом острове Кинг-Джордж и познакомились с тем, как устроен быт и работа на российской антарктической станции «Беллинсгаузен».

Осуществить такое возможно в экспедиционных путешествиях на малом круизном судне. Корабль нашей туристической компании вмещает всего сотню пассажиров и благодаря своему компактному размеру может заходить во фьорды (узкие заливы со скалистыми берегами. — «ВМ»), маневрировать и выбирать малодоступные точки для высадок на берег в диких местах, — делится подробностями Денис Чепрасов.

В общем, если говорить о научном туризме за пределами России, то Антарктида — одно из самых популярных направлений среди наших путешественников. Там практически гарантированно можно увидеть китов и косаток, тысячные колонии пингвинов и нетронутые цивилизацией земли.

А внутри страны лидируют упомянутые выше Алтай, Дальний Восток и Мурманск.

Большой опыт — большая цена

Разумеется, сопровождение научных сотрудников, еда, реальные исследования и аренда всей необходимой техники, вроде самолетов или квадрокоптеров, не может стоить дешево. Цена на подобные туры варьируется в зависимости от уровня сервиса, формы проведения программы, транспортных средств и удаленности регионов. В среднем такое путешествие обойдется минимум в несколько сотен тысяч рублей.

Путешествие на атомном ледоколе к Северному полюсу стоит чуть меньше четырех миллионов рублей, а экспедиция по Антарктике — около одного миллиона. Цена обусловлена многими факторами. Но в общем — мы даем туристам доступ к уникальным локациям в формате «все включено». Для человека, у которого нет спецподготовки и навыков полярника, высадка на островах в Антарктике или гарантированное достижение Северного полюса на настоящем атомном ледоколе возможны только в премиум-сегменте экспедиционного туризма, — подчеркивает Дарья Пуденко.

Поездка на любой запрос

Понятие «премиальный туризм» сегодня очень широкое. Но, как правило, это туры, собранные индивидуально под запрос конкретного клиента, эксклюзивные маршруты и, конечно, сервис максимального уровня.

Клиент получает полное сопровождение и программу, разработанную по его заказу. Специалисты туротрасли всегда с ним на связи: изменения и дополнения можно внести как на этапе разработки маршрута, так и в ходе самой поездки, — рассказывает Елизавета Бордыкова. — Компания, организующая подобный отдых, должна уметь быстро реагировать на новые запросы и непредвиденные ситуации.

Профессионалы составляют меню под предпочтения клиента: согласовывают перечень всех продуктов, которые нельзя добавлять по определенным причинам — от диеты или аллергии до религиозных убеждений. Туроператор может также заняться поиском шеф-повара или кейтеринговой компании. Если в поездке запланировано деловое мероприятие или праздник — туроператор может взять на себя поиск и подготовку площадки для него.

Подобные туры, где много сложной логистики, мы планируем заранее и делаем прескауты — выезды на местность. Там мы оцениваем возможности площадок или замеряем координаты мест для остановок, рассматриваем варианты маршрута, особенно если это активная поездка. Мы, как компания, должны точно знать, что те отели, шале, виллы, техника, вертолеты, которые мы используем в путешествии, соответствуют качеству и всем стандартам, — подчеркивает Бордыкова.

В этот же сегмент входят экспедиционные круизы: организовать их непросто, поэтому число предложений на рынке ограничено. Следовательно, и цена высокая. Но зато она дает возможность туристам оказаться в уникальных, труднодоступных местах и получить эксклюзивный опыт от своего путешествия.

Манят зарубежных гостей

Ситуацию на рынке премиальных туров сильно изменила пандемия. Как рассказывает Денис Чепрасов, до 2020 года в экспедиции на Северный полюс, например, отправлялись практически одни иностранцы.

А в последние годы наши рейсы заполнены россиянами: зарубежные гости появляются значительно реже. Еще повышенный интерес к необычным путешествиям по нашей стране и возможность их оплачивать есть у китайских туристов. Это касается и бюджетного, и премиального сегмента. А экспедиции на Северный полюс имеют для них особое значение: такой опыт демонстрирует статус, который может реально влиять на их положение и вес как в обществе, так и в бизнесе, — подчеркивает он.

Повышенный интерес к премиальному сегменту российской туротрасли Елизавета Бордыкова замечает у гостей с Ближнего Востока. По ее словам, порядка половины путешествий, организованных ее компанией, созданы именно по запросу иностранцев.

После окончания новогодних праздников мы сделали проект для арабских гостей — двух молодых друзей, которые впервые приехали в Россию. Для них мы собрали все самые яркие активности, которые вызвали у парней неподдельный интерес: они прыгали с тарзанки и катались на лыжах в Сочи на Красной Поляне, ездили в Подмосковье на танках и летали на вертолетах, — делится подробностями Елизавета.

Не галочка, а достижение

Отечественные туристы выбирают премиальные продукты для небольших групп, в основном до пяти человек.

Сейчас особенной популярностью среди них пользуются Заполярье, Ямал, Республика Тыва, Дальний Восток, Хабаровский край, Шантарские острова. По маршрутам в этих регионах мы часто заказываем для гостей вертолетную технику, джипы, снегоходы и квадроциклы. Мы накрываем красивые поляны для пикников, устанавливаем шатры и столы, иногда привозим музыкантов, — рассказывает Елизавета.

Такой масштабный проект, куда привлекается разная техника, кейтеринговые компании и прочие подобные услуги, для группы из пяти человек на неделю обойдется в четыре-пять миллионов рублей.

Путешественники, которые могут себе это позволить, выбирают труднодоступные регионы, имеющие для них символическое значение или где расположены природные достопримечательности, — отмечает Бордыкова.

Зачастую люди хотят не просто посмотреть новые места, они стремятся почувствовать или сделать что-то особенное — например, побывать на «вершине мира», пересечь Южный полярный круг или высадиться на острове, где давно не ступала нога человека и живут одни птицы.

Только цифры

Премиальными считаются туры, стоимость которых переваливает за 3 тысячи долларов (примерно 230 тысяч рублей) за шесть ночей на двоих. В среднем от 1,5 до 10 миллионов рублей готовы тратить состоятельные туристы на изучение уникальных природных мест России. Средний возраст россиянина, оплатившего такое путешествие, — 41 год. Порядка 73–74 процентов премиум-туристов путешествуют с семьей. Парами ездят 13–14 процентов туристов. А компаниями и в одиночку путешествуют 9 и 5 процентов соответственно.

12 лет и старше должны быть туристы, которые хотят отправиться в экспедицию.

Кстати

В премиальном туризме есть несколько ключевых трендов: персонализация, приватность, ориентация на локальные особенности, оздоровление и эксклюзивный сервис.

За прошлый год спрос на санатории в этом сегменте вырос на сто процентов. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. В таких заведениях ценник за ночь доходит до сотни тысяч рублей, а ценник за двухнедельный отдых с минимальным набором лечебных процедур может перевалить за миллион рублей.

Эксперты выделяют несколько причин повышения спроса. Во-первых, все чаще гостями санаториев становятся молодые люди в возрасте до 35 лет. А во-вторых, что отразилось именно на премиальном сегменте, — путешественники, которые из-за большого числа ограничений не могут выехать в конкретные зарубежные страны, выбирают оздоровление на родине.

