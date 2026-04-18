Названы самые популярные направления для путешествий в мае

Для майских праздников россияне стали чаще выбирать Москву, Калининград и Минск. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса путешествий Туту.

«В этом году самыми популярными авианаправлениями в период майских праздников у россиян будут Москва, Санкт-Петербург и Калининград. По сравнению с прошлым годом Калининград обошел Сочи по количеству бронирований авиабилетов и вышел на третье место. Среди зарубежных направлений изменения более заметны. На первое место в этом году поднялся Узбекистан. На втором месте — Турция, а Беларусь расположилась на третьем месте», — рассказали они.

Среди железнодорожных направлений, по данным аналитиков, лидирует Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

«По зарубежным направлениям прослеживается аналогичная прошлому году динамика. Основная доля приходится на Беларусь, при этом также популярны маршруты в Абхазию и Казахстан», — добавили они.

Эксперты также выделили топ направлений по бронированию отелей.

«Среди российских направлений по числу бронирований в отелях лидирует Санкт-Петербург, далее следуют Москва и Казань. В поездках за рубеж пользователи, в основном, выбирают Беларусь и Турцию, также в числе востребованных направлений — Китай. Средняя длительность путешествия на майских праздниках составляет 2–3 ночи», — отметили в сервисе.

И в заключение специалисты выделили топ бюджетных направлений для семей.