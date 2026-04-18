В самолетах может появится интернет

Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию «Ростех», готов к серийному запуску оборудования для авиации, обеспечивающего защищенный широкополосный беспроводной доступ в интернет, сообщает РИА «Новости».Новая система позволяет организовать на борту самолета видеоконференцсвязь, телефонные переговоры со стационарных устройств, а также доступ в интернет с мобильных телефонов пассажиров и экипажа.

Комплекс уже проходит эксплуатацию на лайнере Ту-214 одной из коммерческих авиакомпаний России.

Ранее сообщалось, что разработкой оборудования занимается компания «Икс холдинг» совместно с предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации при участии «Аэрофлота». Предполагалось, что полноценный коммерческий доступ к интернету на борту российских самолетов может быть запущен в 2027 году. После этого потребуется около 6 месяцев для тестирования и масштабного внедрения системы.

Интернет на борту уже стал привычной услугой у многих международных авиакомпаний. Среди европейских перевозчиков Wi-Fi широко внедрен у Lufthansa, Air France, KLM и British Airways – как правило, на дальнемагистральных рейсах и всё чаще на внутриевропейских.

Американские авиакомпании считаются одними из лидеров по внедрению технологии: у Delta Air Lines, American Airlines и United Airlines Wi-Fi доступен на большинстве самолетов, а в ряде случаев – даже бесплатно для базовых сервисов.

На Ближнем Востоке и в Азии связь на борту предлагают Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines и ANA – здесь чаще используются современные спутниковые системы, обеспечивающие более высокую скорость соединения.