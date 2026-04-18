Калининград опередил Сочи в бронированиях авиабилетов на майские праздники

Калининград в 2026 году опередил Сочи по количеству бронирований авиабилетов на майские праздники и вышел на третье место по спросу после Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту" (ТАСС ознакомился с документом).

"В этом году самыми популярными авианаправлениями в период майских праздников у россиян будут: Москва (15%), Санкт-Петербург (11%), Калининград (10%). По сравнению с прошлым годом Калининград обошел Сочи по количеству бронирований авиабилетов и вышел на третье место", - отметили в компании.

Что касается зарубежных направлений, то на первое место в этом году поднялся Узбекистан с долей 16% от общего количества бронирований авиабилетов на этот период, в мае 2025 года он находился на третьем месте. На втором месте - Турция (15%), она опустилась на одну строку. Белоруссия расположилась на третьем месте, также опустившись на одну позицию за год (11%), сообщили эксперты.

Согласно исследованию, среди железнодорожных направлений на майские праздники лидирует Москва (30%), также в топ-3 вошли Санкт-Петербург (13%) и Ростов-на-Дону (4%). Тройка лидеров не изменилась в сравнении с 2025 годом.

По зарубежным направлениям прослеживается аналогичная 2025 году динамика. Основная доля приходится на Белоруссию, при этом также популярны маршруты в Абхазию и Казахстан.

Среди российских направлений по числу бронирований в отелях лидирует Санкт-Петербург (25%), далее следуют Москва (13%) и Казань (6%). В поездках за рубеж туристы в основном выбирают Белоруссию (24%) и Турцию (23%). Также в числе востребованных направлений Китай (8%). Средняя продолжительность путешествия в майские праздники составляет две - три ночи.