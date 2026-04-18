Для граждан ЕС сохранится упрощенный порядок выдачи электронных виз

Россия не планирует вводить ответные ограничения на въезд для граждан европейских стран на фоне ужесточения правил выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в комментарии РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что Россия выступает за сохранение человеческих контактов, а также развитие туристических, деловых и гуманитарных связей.

«Наша страна заинтересована в налаживании мостов между людьми, вопреки всем усилиям Евросоюза эти мосты разрушить», – отметил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия сохранила упрощенный порядок оформления разрешений туристам из ЕС в электронном виде в режиме онлайн в течение 4 дней. При этом отказ Европейского союза от прежних договоренностей привел к увеличению стоимости шенгенской визы для россиян с 35 до 80 евро, росту числа отказов и сокращению сроков пребывания. Кроме того, европейские страны в настоящее время выдают россиянам преимущественно однократные визы под конкретные поездки, из-за чего заявителям приходится каждый раз заново подавать полный пакет документов и нести дополнительные расходы.