Дорога в никуда: тайны сибирских трактов

Есть в Сибири маршруты, где после поворота с асфальта начинается другая реальность. Сотовая связь исчезает за минуты, попутные машины не встречаются часами, а помощь — в сотне километров. За последние годы здесь бесследно пропали десятки человек. Их истории долго считали случайностями, но теперь следователи проверяют общую версию. Подробности - в данной статье.

Коридоры без связи и помощи

Север Красноярского края - это не просто карта с линиями между городами. Тысячи километров трактов, где от одного поселка до другого - глухая тайга. Енисейский тракт ведет от Красноярска к Лесосибирску и дальше - к Енисейску. От центральной магистрали расходятся направления на Богучаны, Кежемский район и Кодинск.

В реальности это коридоры через лес. Здесь связь пропадает внезапно, а поток машин редкий. По сведениям местных средств информации, именно на этих участках годами происходили загадочные исчезновения людей.

Обычное утро в Красноярске. Мужчина выезжает по Енисейскому тракту. Ему предстоит преодолеть около 300 километров до Лесосибирска - дорога знакомая. Днем он позвонил родным, сказал, что будет через три часа. А после этого - тишина.

«Сигнал на таких участках обрывается за несколько минут и может не появляться десятки километров», - позже пояснили операторы сотовой связи.

Однако мужчина не оказался в зоне доступа сети и позже. Лишь через двое суток его машину нашли в стороне от дороги, в 20–30 километрах от ближайшего поселка. Как рассказали следователи, двери были закрыты. В салоне - документы и сумка с вещами. Следов аварии нет. Человека внутри не оказалось.

Поисковая группа прочесала лес вокруг - безрезультатно. Водители, которые регулярно работают на этих маршрутах, называют такие места «слепыми зонами». Связь пропадает мгновенно, а помощь - в десятках километров.

Один сценарий для разных лет

Похожие случаи фиксировались на разных направлениях: Красноярск–Лесосибирск–Енисейск, ответвления на Богучаны, трассы Кежемского района, дорога на Кодинск. Разные годы, разные люди. Но логика одна. Одиночная поездка. Удаленный участок. Внезапное исчезновение. Иногда остается машина. Иногда не находят даже её.

«На этих маршрутах есть отрезки без устойчивой связи. Нет заправок десятками километров. Нет камер видеонаблюдения. Машины могут не встречаться больше часа, особенно в темноте или в межсезонье», - делятся с журналистами местные оперативники.

Одна из историй разворачивалась зимой на дороге в Богучанский район. Мужчина ехал вечером. Около 17:30 он сообщил, что выходит из зоны связи, и пропал. Родственники обратились в полицию на следующий день.

Полноценные поиски развернули не сразу. Машину нашли через несколько дней на ответвлении от трассы. Следов борьбы нет. Человека нет. Источники, знакомые с ходом проверок, говорят: в ряде ситуаций изначально отрабатывались версии, не связанные с преступлением. Это приводило к потере времени на раннем этапе.

Кто такие «егеря» и при чем здесь тайга

В региональной среде и в медиа за предполагаемой группой закрепилось неофициальное название - «банда егерей». Речь не о подтвержденном статусе или должностях. Это характеристика. Речь о людях, которые ориентируются в тайге, знают лесные дороги, зимники и ответвления от трасс.

Они понимают, где нет связи и где можно действовать незаметно. По некоторым версиям, они могли маскироваться под сотрудников лесных или охотничьих служб. Отсюда и название, которое закрепилось в неформальном обороте. Официально такие формулировки не используются. Следствие детали не раскрывает.

Версия, которую отрабатывают следственные органы, выглядит так. На дороге появляется препятствие или сигнал остановиться. Машина снижает скорость. Контакт происходит быстро. Человек исчезает. Транспорт остается или отводится в сторону, не вызывая подозрений.

Весна. Дорога с севера. Мужчина возвращался с заработков. Днем сообщил, что уже в пути. Но домой не приехал. Первые сутки отрабатывали версии, не связанные с преступлением: проверяли личные контакты и возможные конфликты. Позже машину нашли на участке без связи, в стороне от трассы. Человека не обнаружили. Время снова было упущено.

Масштаб: до 40 эпизодов и семья с ребенком

По сведениям региональных источников, сейчас проверяется до 30–40 эпизодов, которые могут быть связаны между собой. Речь о преступлениях, растянутых на годы. Ранее они существовали как отдельные дела. Если эта версия подтвердится, расследование станет одним из самых масштабных подобного рода.

Особняком стоит история семьи Усольцевых. 28 сентября 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в поход в район Кутурчинского Белогорья. Это горная часть Партизанского района Красноярского края. Там лесные массивы соседствуют со скальными участками, связь нестабильна или отсутствует полностью.

После выхода на маршрут семья перестала выходить на связь. Тревогу подняли лишь спустя два дня - 30 сентября старший сын Ирины сообщил о пропаже. Началась масштабная поисковая операция. Однако судьба семьи до сих пор неизвестна.

Жертв объединяют три признака. Одиночные поездки. Удаленные маршруты. Перемещение с деньгами или товаром. Это делало людей уязвимыми. Признаки повторяются в разных случаях, формируя общий профиль риска. Долгое время на это не смотрели как на систему.

Следствие обратило внимание на совпадения участков дорог, временных интервалов и типов маршрутов. Именно сопоставление этих факторов позволило выдвинуть версию о связи между делами. Тайга остается средой, где поиск объективно сложен. Огромные расстояния, трудный рельеф, отсутствие ориентиров. Если человека не находят в первые дни, вероятность обнаружения резко падает.

Зона риска охватывает Енисейский тракт от Красноярска, направление на Лесосибирск и Енисейск, дороги Богучанского и Кежемского районов, трассы к Кодинску. Это тысячи километров, где контроль минимален, а многие тайны исчезновений до сих пор не разгаданы.