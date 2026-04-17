Номерам в бывшем СИЗО добавят «звезд»

Бывшее СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге собираются превратить в большое общественно-культурное пространство – с отелями, ресторанами и музеем. Концепцию развития территории представила группа компаний КВС на форуме «За горизонтом», пишет «Деловой Петербург».

Согласно проекту главный вход в комплекс сделают со стороны Арсенальной набережной. Напротив появится причал, а рядом подземный переход. Внутри территорию планируют сильно «пересобрать». Часть зданий отдадут под офисы класса B, а в знаменитых корпусах в форме крестов откроют два отеля: семейный пятизвездочный и бизнес-отель категории четыре звезды. Рядом с одним из них появится панорамный ресторан с видом на Неву и спа-зона.

Кроме этого, в «Крестах» хотят сделать коворкинги, концертный и конференц-зал, гастрономическое пространство, туристический центр, музей и зоны для детей. Отдельные корпуса займут кафе и рестораны, а ближе к улице Комсомола построят парковку.

После реконструкции здесь также появятся пешеходный променад с арт-объектами и так называемыми островами памяти, а вся территория на набережной станет полностью пешеходной. При этом архитектурной доминантой комплекса останется храм Святого Александра Невского.

Проект уже согласовали с советом по сохранению культурного наследия. Разрешение на реконструкцию рассчитывают получить к лету. На реализацию планируют потратить около 15 млрд руб., а весь проект займет примерно 5 лет.