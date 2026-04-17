В Африку — дешевле: какой тур стал самым дорогим в РФ

Путешествие в Камчатский край обойдется туристам, которые выбирают маршруты в премиальном ценовом сегменте, дороже поездки в Африку. Стоимость поездки на дальневосточный полуостров может начинаться от 4 млн рублей за неделю, и это даже не рекордная стоимость.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство премиальных путешествий PrimeTours, Плато Путорана и Камчатка стали самыми дорогими направлениями для премиального отдыха отечественных туристов. Стоимость тура длиной в 7 дней начинается от 500 тыс. рублей для желающих открыть для себя Сибирь, и от 4 млн рублей — для тех, кого манит Дальний Восток.

Туры на компанию от 7 до 10 человек стартуют уже от 15-20 млн рублей — как правило, это программы, включающие в себя полеты на вертолетах, прогулки на яхтах, экспедиции и высокий уровень сервиса. Также путешественники запрашивают велнес-форматы путешествий, туры к «местам силы», рыбалку, охоту и даже археологические поездки. Среди других дорогостоящих направлений туроператор выделяет Байкал, Алтай, Сахалин и Курилы, а также Хабаровский край: цена объясняется трудным доступом к уникальным природным локациям.

Для сравнения, премиальные туры в Африку обходятся обеспеченным российским туристам дешевле, чем поездки на Дальний Восток. Средний чек в ЮАР, Танзанию, Кению или к водопаду Виктория начинается с 1,5 млн рублей — большую часть этой суммы составляют авиабилеты.