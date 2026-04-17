Кулинарная Россия: внутренний туризм открывает новые вкусы

Россия набирает популярность как направление для гастрономического туризма, привлекая путешественников новыми вкусовыми впечатлениями. Согласно данным туроператора «Алеан» и сети Azimut Hotels, среди лидеров по интересу к кулинарным турам — Казань, города Золотого кольца, Тюмень и Владивосток.

В Казани гостей привлекают современные вариации национальной кухни и местные сладости. Золотое кольцо предлагает попробовать традиционные напитки и угощения: медовуху в Суздале, пряники в Ростове Великом, сыр в Костроме и копченую ряпушку в Переславле-Залесском. Недавно присоединенный к маршруту Нижний Новгород также фиксирует повышенный интерес к локальным блюдам, особенно из волжской рыбы, и ветлужским пельменям.

Южные курорты, такие как Сочи и Геленджик, манят эклектичной черноморской кухней, объединяющей дары моря, кавказские и казачьи блюда. Владивосток же славится тихоокеанской рыбой и морепродуктами. В Тюмени гастрофестивали предлагают продегустировать такие деликатесы, как строганина из муксуна. Санкт-Петербург, официально признанный кулинарной столицей, привлекает разнообразными гастрономическими предложениями. Калининград предлагает попробовать блюда из балтийской рыбы и знаменитый марципан.

Представители «Алеан» отмечают, что гастрономические туры обогащают экскурсионные программы, стимулируют повторные визиты и поездки в межсезонье, пишет РИА «Новости». Спрос на такие туры растет на 10-15% ежегодно, а бронирования отелей во время гастрономических событий увеличиваются на 20-30%. Опрос Azimut Hotels показал, что более 65% туристов обязательно знакомятся с местной кухней в каждом новом городе, подтверждая тренд на гастротуризм во внутреннем туризме.