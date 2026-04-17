Музей-заповедник «Парк Монрепо» в Выборге готовят к наплыву туристов

Музей-заповедник «Парк Монрепо» в Выборге закрыт для посещения с 17 по 30 апреля включительно из-за ежегодной сезонной просушки территории.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, в этот период на территории проводят работы по восстановлению почвы и инфраструктуры парка после зимнего сезона, а также готовят прогулочные маршруты к летнему наплыву посетителей. С 1 мая парк снова откроется в обычном режиме.

«Монрепо» – это природно-ландшафтный музей-заповедник на берегу Выборгского залива, один из самых известных пейзажных парков Северо-Запада России. Он занимает большую территорию с хвойными лесами, скалами и прибрежными гранитными ландшафтами, сформированными ледниковым периодом.

Особенность парка – сочетание северной природы и усадебной архитектуры XVIII–XIX веков. Исторически это была частная усадьба баронов Николаи, и многие элементы планировки сохранились до сих пор: регулярные и пейзажные части парка, аллеи, мостики, смотровые точки.

На территории расположены архитектурные и мемориальные объекты, включая усадебный дом, библиотечный флигель, павильоны и декоративные сооружения в стиле классицизма и романтизма. Среди наиболее известных элементов – «Храм Нептуна», «Остров мертвых» и живописные гранитные скалы с панорамными видами на залив.