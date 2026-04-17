Зарядить по-тихому: туристы против ограничений на пауэрбанки в самолетах

Большинству туристов крайне не понравилось предложение ограничить использование пауэрбанков на рейсах российских авиакомпаний. О том, что такие планы якобы есть у Росавиации, сегодня сообщили СМИ.

В голосовании в телеграм-канале «Крыша ТурДома» более 60% участников негативно отреагировали на подобную инициативу: «Не только портативные аккумуляторы взрываются, но и разные устройства – смартфоны, умные часы и т. п. Все теперь, что ли, нельзя будет?»

По мнению некоторых подписчиков, запрет на использование в полете можно будет вводить, если будет альтернатива:

«Он в жизни сочетается только с розетками в креслах, которые есть только у “Аэрофлота”, и то не на всех типах воздушных судов».

Несмотря на то что после публикаций СМИ Росавиация дала официальный ответ, что планов по запрету у них нет, некоторые туристы думают, что меру все-таки введут:

«Во многих странах сейчас меняют правила для пауэрбанков. Случаи возгорания действительно есть, так что это не блажь. Полагаю, в итоге аналогично будет и у нас».

Но не факт, что ограничение заработает на пользу:

«Уверен, многие будут заряжать телефоны по-тихому, кинув их в сумки или рюкзаки, тем самым увеличивая риск».

Ранее TourDom.ru писал, что в Гонконге ввели лимит на провоз пауэрбанков в самолетах – теперь не больше двух на человека.